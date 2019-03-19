РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 мар. Музыкальная поп-группа «Серебро» не снимала клип на песню в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, как ранее обсуждалось в социальных сетях, сообщил «РИАМО в Балашихе» PR-менеджер группы Борис Солдатов.

Ранее жители микрорайона на страницах социальных сетей обвинили группу в оставленной после съемок клипа горы мусора.

«Официально заявляю, что группа «Серебро» не принимала участия ни в каких съемках клипа на территории микрорайона Железнодорожный в Балашихе. Новый видеоклип на одну из песен группы будет сниматься в скором времени, но не в России», – сказал Солдатов.

Он добавил, что вероятно клип в Балашихе могла снимать одна из бывших солисток группы, что и породило слухи.

Группа «Серебро» – российская женская поп-группа, образованная в 2006 году музыкальным продюсером Максимом Фадеевым. С 2019 года в коллектив входят Елизавета Корнилова, Марианна Кочурова и Ирина Титова. Дебютное выступление группы в составе Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной состоялось в финале конкурса песни «Евровидение-2007», где коллектив занял третье место.

Группа создана в формате трио, популярном на российской музыкальной сцене и сопровождающемся частыми сменами состава.