РИАМО – 19 мар. Численность сотрудников территориальных органов власти в 2020 году будет сокращена на 5%, в следующем — еще на 10%, штат центрального аппарата за эти два года сократится на 10%, сообщает РИА Новости.

«Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда», – сказала первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии казначейства.

Она подчеркнула, что размер фонда оплаты труда (ФОТ) при этом не изменится.

«Мы примерно оценили этот конкурентный уровень в системе государственной службы, обсудили это на комиссии по государственному управлению при президенте и в правительстве – и в принципе решения такие приняты. Но без оптимизации (численности – ред.) такие решения никак не могут быть реализованы, на это требуется много денег», – подчеркнула Нестеренко.

Она добавила, что планируется поднять постоянную часть оплаты труда госслужащих до 60% от ФОТ, снизив «плавающую» стимулирующую часть до 40%.