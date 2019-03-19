РИАМО - 19 мар. Столица может более эффективно использовать территории транспортных объектов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мне очень понравился проект, который в Париже реализован: на развязке построили огромный многофункциональный комплекс в 60 тысяч квадратных метров с тысячью крупномерными деревьями. Это не значит, что мы завтра начнем строить на развязках, но вообще подумать, как использовать эффективно территорию – возможно», – сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что столичный инвестор рассматривает строительство башни в «Сити», примыкающей к Третьему транспортному кольцу, с другой стороны от «Сити».