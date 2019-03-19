РИАМО - 19 мар. В Москве с начала реализации программы реновации уже ввели в эксплуатацию 40 жилых домов, сейчас строят 99 домов, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Построили, ввели в эксплуатацию с начала программы (реновации - ред.) 40 жилых домов общей площадью 440 тысяч квадратных метров. 40 жилых домов уже построены, введены, часть уже заселяется», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в рамках программы сейчас строят 99 домов общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром столицы Сергеем Собяниным. Она затронет более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.