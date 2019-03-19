РИАМО – 19 мар. В министерстве просвещения РФ воздерживаются от оценки действий опеки, позволившей дважды усыновить детей мужчине, который арестован в столице по обвинению в педофилии, сообщает в среду «Интерфакс».

Комментируя запрос агентства о том, как стало возможно повторное оформление опеки для одного и того же человека в течение трех лет и насколько законна такая практика, в Минпросвещения заявили «о невозможности давать итоговую оценку деятельности органов опеки и попечительства до окончания следствия».

«Вопрос о том, держит ли министерство на контроле ситуацию и известно ли о деле министру Ольге Васильевой, в пресс-службе оставили без ответа», – говорится в сообщении.

Однако в пресс-службе пояснили, что Минпросвещения ведет последовательную работу, в том числе нормативного характера, по повышению защиты прав детей и повышению требований к потенциальным кандидатам-опекунам и приемным родителям.

Так, в числе рассматриваемых изменений – обязательное психологическое обследование для самих кандидатов в усыновители и для тех, с кем они постоянно живут.

«Это поможет понять мотивацию претендентов и определить, какой ребенок им подходит, а также выявить возможные риски и скорректировать их, например, агрессивное поведение», – уверены в Минпросвещения.

Накануне в Москве арестовали мужчину 1959 года рождения, которому предъявили обвинение по нескольким эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении мальчиков, не достигших 14-летнего возраста.

«По данным следствия, в июне 2016 года мужчина оформил опекунство над малолетним мальчиком, в отношении которого совершил насильственные действия сексуального характера. Затем он вернул ребенка в социальное учреждение. В октябре 2018 года арестованный совершил аналогичное преступление в отношении другого мальчика», – добавляется в материале.

Эти эпизоды преступной деятельности вскрылись благодаря заявлению женщины, сообщившей, что в 2008 году обвиняемый занимался репетиторством с ее сыном, которого изнасиловал во время занятий.

«В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям органов опеки и попечительства Москвы», – резюмируется в сообщении.

Ранее мужчина трудился педагогом в одной из столичных школ, но в 1997 году его уволили за пощечину старшекласснице. Более учитель не смог устроиться в школу и проиграл все суды. Тогда мужчина занялся репетиторством, причем брался только за работу с мальчиками.