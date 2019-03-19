РИАМО - 19 мар. Москва может выставить на соискание авторитетной международной архитектурной премии MIPIM Awards в ближайшие годы дома и кварталы, созданные по программе реновации, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Думаю, что уже через несколько лет мы можем представить проекты домов программы реновации на соискание премии MIPIM Awards. Кроме того, если на первом этапе нам не всегда удавалось выдерживать принцип квартальной застройки, в дальнейшем мы будем строго его придерживаться», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что также на премии MIPIM Awards в течение нескольких ближайших лет могут быть выставлены и проекты редевелопмента старых промышленных территорий.

Заммэра отметил, что программа реновации и редевелопмент промзон в ближайшие годы останутся одними из приоритетных направлений градостроительного развития Москвы, как и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Реновация, безусловно, сделает прорыв в развитии, и я думаю, что через два-три года у нас появятся уже интересные проекты комплексного развития территорий и, наверное, мы будем выставляться в Каннах, потому что пока в мире в мегаполисах такого масштаба программ расселения нет – это очень интересный и уникальный проект. Мы в номинации «Жилье» точно будем заявляться, у нас есть по реновации хорошие интересные проекты - может быть, два-три года у нас уйдет», – подчеркнул Хуснуллин.

Он предполагает, что столица «может заявиться по социальным объектам», например, с проектом больницы в Коммунарке.

«Мы в этом году планируем сдать первую очередь больницы (в Коммунарке – ред.), а к 2020 году – вторую. Больницу площадью 150 тысяч квадратных метров мире мало кто строит – это достижение мирового уровня», – разъяснил Хуснуллин.

По его словам, благодаря части готового проекта на ЗИЛе, Москва может также претендовать на победу в номинации «Редевелопмент промышленных территории».

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром столицы Сергеем Собяниным. Она затронет более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.