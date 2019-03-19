РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В подмосковном Подольске планируют изменить движение на автомобильной дороге в ходе строительства путепровода в районе Львовского переезда, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В рамках строительства путепровода через Центральную кольцевую автомобильную дорогу на участке «ММК – Садовые участки» в районе Львовского переезда планируется изменение движения автотранспорта. Согласно проекту организации дорожного движения на период строительства на данном участке, объезд возводимого путепровода будет организован путем смещения оси проезжей части дороги от зоны производства строительных работ», – говорится в сообщении.

Строительство путепровода намечено в рамках проекта реконструкции участков автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на первом километре участка от Симферопольского шоссе до Брестского шоссе в Московской области. Сроки его строительства неоднократно переносились из-за смены подрядчика.