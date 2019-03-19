РИАМО – 19 мар. В Котельниках 22 марта состоится открытие первого в Подмосковье гипермаркета «Максидом», в нем можно будет приобрести товары для строительства, ремонта и обустройства, говорится в сообщении министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Двадцать второго марта в городском округе Котельники по адресу: 1-й Покровский проезд, дом №2 планируется торжественное открытие гипермаркета «Максидом». Благодаря открытию «Максидома» в городе будет создано более 300 дополнительных рабочих мест, а общий объем инвестиций составил 2,4 миллиарда рублей», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Торговая площадь магазина составляет 9,8 тысячи квадратных метров. На ней будет представлен широкий ассортимент товаров для строительства, ремонта и обустройства дома – всего более 60 тысяч наименований. Политика «Максидом» ‒ это поиск местных производителей продукции для поставок в сеть своих магазинов.

Кроме того, в гипермаркете можно будет воспользоваться такими услугами как доставка, резка дерева, пошив штор, сборка мебели, колеровка краски, планировка кухни, ответственное хранение, удаленные продажи.

«Приятно отметить, что помимо осуществления торговой деятельности сеть гипермаркетов ведет активную социальную политику, занимается благотворительностью и спонсорством», – заключил Посаженников.