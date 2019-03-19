РИАМО - 19 мар. В Москве завершается период продления парковочных абонементов на апрель, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«Напоминаем автомобилистам, что период приоритетного продления абонементов на парковки со шлагбаумами на следующий месяц завершается за пять дней до конца текущего. Таким образом, для того, чтобы воспользоваться возможностью продлить абонемент на апрель, осталось семь дней. После этого все оставшиеся места поступят в общую продажу», – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что парковочный абонемент позволяет в течение месяца оставлять автомобиль на плоскостной парковке со шлагбаумом. Всего в Москве действует более двух десятков парковок с абонементным режимом, они расположены там, где жители испытывают сложности с парковкой возле дома.

Полный список можно найти на сайте parking.mos.ru в разделе «Парковки со шлагбаумом».

«Всю информацию о правилах оплаты и пользования плоскостной парковкой со шлагбаумом можно узнать на сайте parking.mos.ru или позвонить в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам +7 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного)», – заключил сотрудник пресс-службы.