РИАМО - 19 мар. До конца 2019 года власти Москвы планируют начать работы по интеграции Каховской ветки метрополитена в Большую кольцевую линию и реконструкции участка от «Каширской» до «Каховской», сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что станцию метро «Каховская» закроют в ближайшие месяцы на реконструкцию для ее увязки с Большой кольцевой линией. Реконструкцию планируют завершить к концу 2020 года.

«До конца года мы планируем развернуть работы по интеграции, реконструкции участка от «Каширской» до «Каховской». Мы их (станции метро - ред.) интегрируем в южную часть Большой кольцевой линии», - сказал Бочкарев.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на БКЛ поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».