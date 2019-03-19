РИАМО – 19 мар. В музейно-выставочном центре подмосковного Реутова, где в эти дни открыта уникальная выставка живых бабочек, проходит цикл оригинальных внеклассных занятий по биологии и природоведению, сообщила директор музея Антонина Кошкина.

«Возрастных ограничений для подобных уроков нет. В музей приходят и ученики средних и старших классов городских школ, и даже воспитанники детских садов. Ребята вблизи могут рассмотреть наши живые экспонаты, в игровой форме узнать много нового о жизни бабочек, и даже покормить их соком фруктов и увидеть куколки насекомых», – сказала инициатор акции Антонина Кошкина.

По данным Реутовского информагентства, чтобы бабочки попали в музей, в специальном питомнике было куплено большое количество куколок. Именно на этом этапе жизненного пути транспортировка бабочки максимально удобна и безвредна. Уже в музейном зале они появляются на свет и готовы встретиться с посетителями. Всего на выставке представлено более 20 видов бабочек из разных ареалов обитания.

Директор уточнила, что уроки в музее организованы в рамках реализации партийного проекта единороссов «Новая школа», при реализации которого используются новейшие методы обучения, технологии и методики.

«Городской музей является уникальной площадкой познаний всей полноты мира. У нас уже проходили встречи со школьниками, интересующимися творчеством, изучающих физику процессов, собирающими материалы об истории родного края. По каждому из этих направлений мы проводили тематические выставки. Подобная практика будет продолжена», – отметила Кошкина.