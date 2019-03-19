РИАМО – 19 мар. До конца года в Москве планируется завершить строительство 14 станций метрополитена, столичная подземка будет продлена на 33 километра, сообщил журналистам во вторник руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«В 2019 году мы планируем завершить строительство 33 километров новых линий метро, 14 новых станций», – сказал Бочкарев.

Он отметил, что власти Москвы полностью уверены в вводе в эксплуатацию и пуске с пассажирами восьми станций метро.

«Это участок Сокольнической линии от «Саларьево» до «Столбово» – четыре станции, в мае основные работы будут завершены. Далее первый участок Некрасовской линии от самой «Некрасовки» до «Косино». Очень высокий уровень готовности, там мы работы ведем», – добавил Бочкарев.

Он пояснил, что первый участок Некрасовской линии метро может быть открыт в III квартале текущего года.

Бочкарев дополнил, что, кроме того, до конца года планируется запуск электродепо «Руднево».

«Шесть станций участка от «Косино» до «Нижегородской» и две станции – «Авиамоторная» и «Лефортово» мы планируем завершить в этом году точно. Запуск будет в конце этого года – начале следующего (2020 года – ред.)», – подытожил он.

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