РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Полный комплект наград на первенстве Московской области по плаванию в городе Раменское получили спортсменки из Подольска, сообщается в группе «Подольск город спорта» в соцсети «ВКонтакте».

В городе Раменское завершилось первенство Московской области по плаванию среди юношей 2003-2004 годов рождения и девушек 2005-2006 годов рождения, которое проходило с 14 по 18 марта.

«Воспитанницы спортивной школы «Весна» выступили уверенно и завоевали награды всех достоинств. К золотой медали Варвары Беребневой на дистанции 50 метров брассом добавилась бронза на 200 метрах. Маргарита Дятлова стала серебряным призером на дистанции 100 метров брассом. Софья Горбачева – третья на 200 метрах в комплексном плавании», – говорится в сообщении.

На состязании отбирали лучших спортсменов для участия во Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» и на первенстве России среди юношей.