РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил со 100-летним юбилеем участницу Великой Отечественной войны Итту Рабинович и вручил ей поздравительный адрес и памятные подарки от имени президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы городского округа Подольск Николая Пестова, сообщается на странице депутата в социальной сети «ВКонтакте».

«Участнице Великой Отечественной войны, награжденной медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» Итте Матвеевне Рабинович, проживающей в Подольске, сегодня (19 марта – прим. ред.) исполнилось 100 лет. Сердечно поздравил со знаменательной датой юбиляршу совместно с активистами Подольского отделения «Молодой гвардии Единой России». Вручил поздравительный адрес и памятные подарки от имени Путина, Воробьева и Пестова», – сказал Максимович.

Рабинович родилась в городе Горьком, позже семья переехала в Сухуми, затем она поступила в медицинский институт в Москве. Приехав летом 1941 года на каникулы к родителям, встретила страшную весть о начале Великой Отечественной войны. Девушку призвали на фронт, где она спасла не один десяток жизней. Ветеран прошла всю войну в отдельной роте медицинского усиления, лечила защитников родины в Белоруссии и Кенигсберге.

После войны продолжила обучение и стала врачом-урологом, по распределению попала в Подольск. Три десятилетия возглавляла урологическое отделение Подольской больницы, еще два десятка лет работала в городской поликлинике. Со своим мужем Александром Бароном, тоже врачом, познакомилась на работе. Вместе они воспитали дочь Татьяну, которая продолжила медицинскую династию.

«Желаю Итте Матвеевне, чтобы ее жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства!» – добавил Максимович.