РИАМО - 19 мар. Дорожную карту по внедрению цифровой экономики планируют разработать до 2020 года в рамках рабочей группы Госсовета «Коммуникации, связь, цифровая экономика», сообщил губернатор Московской области, руководитель рабочей группы Андрей Воробьев.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов и Воробьев проверили работу уникального центра управления регионом, созданного в соответствии с указом президента РФ, после чего провели первое заседание рабочей группы по подготовке к Госсовету по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

«Задача рабочей группы Госсовета и правительства РФ выработать такую дорожную карту, такой план, который позволит добиться успеха. Да, (до 2020 года - ред.) мы вырабатываем сейчас план, подгруппы разрабатывают свои направления», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что были созданы рабочие подгруппы, которые будут обеспечивать прорыв в здравоохранении, образовании, в контроле за общественным транспортом.

«Если мы все это внедрим, то почувствуем положительные изменения в нашей повседневной жизни. Самый сложный этап - это внедрение. Нам придется менять законы, регламенты. Все успешные страны справились с этой задачей, на самом деле Россия на хорошем счету», - заключил Воробьев.