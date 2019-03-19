РИАМО – 19 мар. Остановки общественного транспорта на территории возле Новорязанского шоссе в подмосковных Котельниках планируют заменить в рамках благоустройства вылетных магистралей, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

Булгаков накануне провел совещание, на котором обсудили планы по благоустройству дворов и подъездов, а также подготовку к предстоящим субботникам.

«Большое внимание уделили теме вылетных магистралей – в этом году (2019 – ред.) в соответствии с поручением губернатора Андрея Воробьева начнем приводить в порядок территорию, прилегающую к Новорязанке. В данный момент подготовлены проектные предложения, согласно которым планируется создать тротуары, заменить остановки, восстановить газоны и многое другое», – написал Булгаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».