РИАМО - 19 мар. В Тверском районе столицы к полицейским обратилась женщина 1958 года рождения, сообщив, что после посещения одного из фитнес-клубов в центре города у нее из шкафчика выкрали iPhone Х примерно за 60 тысяч рублей, 2 тысячи долларов и 5,6 тысячи рублей, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о краже поступило по адресу: Москва, улица Большая Грузинская, дом 69.

«Восемнадцатого марта примерно в 15:15 после посещения фитнес-клуба W по указанному адресу (заявительница – ред.) обнаружила, что в раздевалке из шкафчика пропал принадлежащий ей мобильный телефон марки iPhone Х примерной стоимостью 60 тысяч и денежные средства в размере 2 тысяч долларов США и 5,6 тысячи рублей», – сказал собеседник агентства.

По его словам, шкаф был закрыт на магнитный замок. Полиция проводит проверку.