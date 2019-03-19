РИАМО - 19 мар. Делегация городского округа Ступино посетила город-побратим Новофедоровка Сакского района Республики Крым, на встрече с ребятами и ветеранами боевых действий патриотического объединения были переданы первые 10 комплектов юнармейской формы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Торжественные мероприятия в Новофедоровке был посвящены пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Делегация округа посетила мероприятия в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память». В состав делегации вошли заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Бородин и член политсовета Борис Скоморохов. Во время трехдневного визита ступинцы приняли участие в концерте в районном центре города Саки, во встрече с юнармейцами и автопробеге.

«На встрече с ребятами и ветеранами боевых действий от Ступинского отделения партии «Единая Россия» и администрации округа представителям патриотического объединения были переданы первые 10 комплектов юнармейской формы», – говорится в сообщении.

Председатель Новофедоровского сельского совета – глава администрации Новофедоровского сельского поселения Сергей Россоловский был отмечен благодарственными письмами политсовета Ступинского отделения партии «Единая Россия», администрации округа за патриотическое воспитание.

«Крымская весна объединила не только жителей полуострова, но и всей нашей великой страны. Патриотизмом, верой и трудом жители Новофедоровки внесли свой вклад в это историческое событие. Сегодня Крым – территория благополучия, мира и стабильности», – сказал участникам новофедоровского отряда имени Героя России Т.А. Апакидзе «Форсаж» Борис Скоморохов.