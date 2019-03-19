РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В подмосковном Подольске в одном из домов на Красногвардейском бульваре во вторник временно отключили холодную воду из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Уважаемые жители! Сегодня, 19 марта, с 12:20 прекращена подача холодного водоснабжения в доме №27/2 по улице Красногвардейский бульвар. Отключение произошло из-за ремонтных работ», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.