РИАМО - 19 мар. Центр управления регионом в Подмосковье позволит исключить коррупцию в решении возникающих проблем, все министерства Московской области должны работать в цифровом режиме, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов и Воробьев проверили работу уникального центра управления регионом, созданного в соответствии с указом президента РФ, после чего провели первое заседание рабочей группы по подготовке к Госсовету по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

«Цифровая экономика и сам ЦУР сделаны для того, чтобы человеку было удобно, <…> и для того, чтобы исключить коррупцию, чтобы была абсолютная прозрачность. Проблема жалоб должна решаться в максимально короткий срок. Наша задача - перевести все министерства на цифровой режим», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что успешные страны уже справились с этой задачей, Россия тоже на хорошем счету.

Центр управления регионом является на сегодняшний день уникальным. С помощью установленных в доме областного правительства информационных систем специалисты в круглосуточном режиме собирают и анализируют данные всех сфер жизнедеятельности Подмосковья по четырем каналам – портал «Добродел», горячая линия губернатора, профильные ведомства и социальные сети. Всего информация распределяется на 11 профильных блоков.

За 2018 год в Московской области по всем каналам связи поступило 3,5 миллиона жалоб и предложений. Уже 50% информации завели в систему.