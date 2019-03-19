РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Дополнительные выборы депутата в совет депутатов подмосковного Подольска пройдут 14 апреля, охрану мероприятия обеспечат сотрудники правоохранительных органов городского округа, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

В Подольске 14 апреля 2019 года проведут дополнительные выборы депутата совета депутатов городского округа по одномандатному избирательному округу №14, в него входят микрорайоны Львовский и Лаговский. Выборы проводят в связи с кончиной в 2018 году депутата Владимира Какоткина. Число избирателей в избирательном округе №14 составляет более 14 тысяч человек.

«В целях надлежащего обеспечения охраны общественного порядка и безопасности, своевременного реагирования на правонарушения, сотрудники УМВД России по горокругу Подольск обеспечат охрану общественного порядка во время проведения дополнительных выборов», – говорится в сообщении.

Если кто-то обладает какой-либо информацией о нарушении общественного порядка в период проведения дополнительных выборов, необходимо сообщить в дежурную часть УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63, 8(496)763-02-71 или на телефон доверия ГУ МВД России по региону: 8(495)609-49-52.