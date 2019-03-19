РИАМО - 19 мар. В столице значительно ускорили процесс постановки исторических зданий на государственную охрану, за последние годы статус памятников получили 988 объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Здания, подлежащие сохранению, делятся на четыре основные категории с разным охранным статусом: первое – объекты культурного наследия федерального и регионального значения – памятники в полном смысле этого слова. Запрещается их сносить или же существенно изменять. Разрешена консервация, ремонт, реставрация и приспособление для современного использования», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что всего в Москве взяты под охрану 3025 зданий, которые являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения.

Мэр уточнил, что статус выявленных объектов культурного наследия имеют 1135 московских зданий. Так, 144 здания являются объектами, обладающими признаками культурного наследия. На таких объектах до решения о признании их памятниками проводятся только работы по текущему содержанию. В столице также выявлено 1289 исторически ценных и градоформирующих объектов – они не являются памятниками, их можно реконструировать, но обязательно сохраняя исторические элементы.

«(Мы – ред.) значительно ускорили процесс постановки исторических зданий на государственную охрану. <…> Главными противниками являются сами владельцы зданий. Превращение недвижимости в памятник архитектуры приносит им мало престижа, но много головной боли. <…> Тем не менее за последние годы мы смогли взять под государственную охрану 988 объектов», – пояснил градоначальник.

По его словам, из них 397 объектов получили статус памятников истории и культуры. В перечень выявленных объектов культурного наследия включен 591 памятник. В 2018 году семь объектов были признаны памятниками архитектуры регионального значения, 147 – включены в перечень выявленных объектов.

Собянин напомнил, что с 2011-го по 2019-й год было отреставрировано 1247 объектов культурного наследия. Число памятников, находившихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось с 1325 до 248.

«Памятники архитектуры существуют не в безвоздушном пространстве. Они – часть единой городской среды. Поэтому освобождение зданий от паутины проводов, уродливой рекламы и безобразных вывесок, ремонт фасадов и тротуаров, благоустройство и озеленение улиц – это тоже важнейший вклад в сохранение исторического облика Москвы», – разъяснил мэр.

В 2011-2018 годах в Москве благоустроили 350 улиц, отремонтировали более 8 тысяч фасадов, свыше 2 тысяч зданий оборудовали архитектурно-художественной подсветкой.

В то же время Собянин отметил, что с 2011 года были демонтированы один объект культурного наследия, четыре здания, обладающие признаками объекта культурного наследия, четыре ценных градоформирующих объекта. Из них два здания восстановили, два-три еще можно восстановить, и четыре здания утрачены безвозвратно.

Мэр уточнил, что в прошлом году завершили реставрацию 228 объектов. В этом году отреставрируют еще около 200 зданий и сооружений.