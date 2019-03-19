РИАМО - 19 мар. Строительство домов на дополнительных площадках программы реновации жилья в Москве начнется в конце текущего года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Строительство двух домов на дополнительных стартовых площадках начнется в конце этого года, три дома по мере готовности документации - в начале 2020 года», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что во вторник в утреннем штабе по реновации было рассмотрено порядка 30 площадок, имеющих различные технические или инженерные обременения, которые до конца года должны быть сняты.

«Задача, помимо 5 миллионов квадратных метров граддокументации, еще на порядка 3 миллионах квадратных метров войти в строительство. Есть площадки, на которых необходимо провести публичные слушания, собрать технические условия, освободить площадки», - уточнил Хуснуллин.

Он добавил, что ранее построенные дома были приспособлены для программы реновации, новые же здания строятся по утвержденным стандартам.

«Новые дома еще более высокого качества, имеют комплексную застройку, другое более качественное решение по инженерным системам и парковочному пространству, благоустройству. Новые дома будут еще лучше, чем есть сейчас, хотя те дома, которые мы сдаем даже переделанными, они соответствуют всем стандартам, которые прописаны правительством Москвы», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что новые дома строятся в таком количестве, чтобы порядка 20% жилых площадей предоставляли участникам программы реновации возможность выбора. Оставшиеся квартиры после завершения программы реновации могут быть использованы столицей для реализации других программ.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром столицы Сергеем Собяниным. Она затронет более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.