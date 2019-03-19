РИАМО - 19 мар. Кунцевский суд Москвы постановил освободить «Адидас» от принесения публичных извинений за рекламу оскорбительного характера, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

Ранее Reebok Russia выложил в соцсети несколько фото в рамках совместного проекта с феминисткой Залиной Маршенкуловой. Снимки сопровождались надписями, которые ломали устоявшиеся шаблоны о роли женщин в обществе. В числе опубликованных была фотография с девушкой и фразой: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Впоследствии этот кадр был удален, однако публикация успела разлететься по интернету и породить шквал комментариев и фотожаб.

«Решением Кунцевского районного суда города Москвы от 19 марта 2019 года в удовлетворении иска Воронина О.Н. к ООО «Адидас» об обязании принести публичные извинения за рекламу оскорбительного характера и компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей отказано», - сказал собеседник агентства.

В 2018 году Reebok запустил глобальную кампанию в поддержку женщин, которые помогают привносить позитивные изменения в этот мир.