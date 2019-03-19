РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 мар. Народные дружинники впервые примут участие в обеспечении безопасности во время празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Балашихе, об этом стало известно в ходе заседания антитеррористической комиссии городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Соглашение о деятельности народной дружины в Балашихе подписали в феврале текущего года. Объединение участвует в поддержании общественного порядка в городском округе, оказывает помощь правоохранительным органам. Обучение и инструктаж дружинников проводится в межмуниципальном управлении МВД России «Балашихинское».

«По поручению главы Балашихи Сергея Юрова принято решение усилить меры безопасности во время проведения майских праздников в городском округе. На праздновании 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в обеспечении общественного порядка впервые будут задействованы народные дружины», – сказал заместитель главы администрации Балашихи Олег Бурлин.

Он добавил, что для обеспечения безопасности во время Дня Победы привлекут более 300 полицейских, город будут патрулировать экипажи вневедомственной охраны, организуют дежурство МЧС и скорой медицинской помощи.

В заседании антитеррористической комиссии приняли участие представители администрации Балашихи, прокуратуры, межмуниципального управления МВД России «Балашихинское», МЧС и другие. В ходе мероприятия обсудили, как повысить уровень антитеррористической защищенности в общественном транспорте, а также в спортивных, образовательных и медицинских учреждениях, местах массового пребывания жителей.