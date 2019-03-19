РИАМО – 19 мар. Асоциального ребенка обнаружили полицейские в деревне Ликино подмосковного Одинцовского городского округа, на момент визита правоохранителей шестилетний мальчик уже два дня жил в квартире с трупом бабушки, которую убил его отец, сообщает kp.ru.

«Мальчик едва мог связать пару слов и все время просил кушать. Но это далеко не самое страшное. В квартире, в которой шестилетний Миша проживал с мамой, папой и бабушкой, сотрудники нашли бездыханное тело пожилой женщины. Ею оказалась бабушка мальчика и мать главы семейства Юрия. На ее теле оперативники обнаружили следы побоев», – отмечается в материале.

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что 79-летняя женщина умерла от тяжелых телесных повреждений.

«У нее были сломаны ребра, а также по всему телу, и, в частности на голове, было бесчисленное количество ссадин и синяков. Первым и единственным подозреваемым стал сын убитой 52-летний Юрий», – уточнил собеседник.

Жена Юрия Оксана призналась, что супруг потребовал от нее скрыть преступление, в противном случае обещал убить и саму Оксану. Также женщина рассказала, что в день расправы супруг в очередной раз накричал на мать, а когда она захотела возразить, налетел на пенсионерку с кулаками и забил до смерти.

Все то время, пока мертвая бабушка находилась в квартире, маленький внук думал, что она спит, и пытался ее разбудить. Пожилая женщина единственная в этой семье заботилась о ребенке. Однако мальчик не понимал, что бабушка уже мертва, и садился играть возле нее.

Соседи поведали, что родственники совсем не следили за здоровьем мальчика, поэтому голодного ребенка постоянно приходилось подкармливать через окно.

По информации издания, глава семейства в настоящее время задержан сотрудниками полиции. По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве.

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