РИАМО - 19 мар. Подмосковный Центр управления регионом является примером эффективной работы для других регионов и должен тиражироваться, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с заместителем председателя правительства РФ Максимом Акимовым проверили работу уникального Центра управления регионом, созданного в соответствии с указом президента России, после чего провели первое заседание рабочей группы по подготовке к Госсовету по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

«Впечатления от ЦУР очень сильные, это одно из тех решений, которое может быть тиражировано в регионах, которое может обеспечить качественную и быструю связь с теми, кто призван реагировать на сложные жизненные ситуации и проблемы, а самое главное, обеспечивать руководство региона данными для принятия решений», – сказал Акимов журналистам после осмотра ЦУРа и проведения рабочей группы.

Он отметил, что во всех отраслях – здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспортном хозяйстве – проблемы должны решаться с помощью цифровых технологий за считанные часы.

«Люди любят информационные технологи. У нас более 60 миллионов подтвержденных учетных записей на едином портале госуслуг. Задача государства – дать людям сервис не только по федеральным услугам, но и по региональным. И Московская область – это территория, у которой регионы РФ могут очень многому научиться. Здесь, в Московской области, реализованы прорывные решения по государственному управлению, основанные на цифровых технологиях», – заключил Акимов.

Центр управления регионом является на сегодняшний день уникальным. С помощью установленных в доме областного правительства информационных систем специалисты в круглосуточном режиме собирают и анализируют данные всех сфер жизнедеятельности Подмосковья по четырем каналам – портал «Добродел», горячая линия губернатора, профильные ведомства и социальные сети. Всего информация распределяется на 11 профильных блоков.

За 2018 год в Московской области по всем каналам связи поступило 3,5 миллиона жалоб и предложений. Уже 50% информации завели в систему.