РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. АО «Мособлэнерго» ввела в эксплуатацию общедомовые счетчики тепла в 378 домах Подольска по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Государственные жилищные инспекторы провели внеплановую проверку после поступления в надзорное ведомство письма из министерства энергетики Московской области. В ходе проверки они установили, что в 397 жилых домах Подольска АО «Мособлэнерго» не сделало допуск в эксплуатацию общедомовых счетчиков тепла. АО «Мособлэнерго» выдали предписание на устранение выявленных нарушений по 397 домам. В установленные сроки сетевая организация предоставила документы о вводе в эксплуатацию 378 общедомовых приборов учета тепловой энергии.

«АО «Мособлэнерго» исполнило в полном объеме предписание Госжилинспекции Московской области о соблюдении федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и ввела в эксплуатацию общедомовые приборы учета тепловой энергии в 378 многоквартирных домах Подольска», – говорится в сообщении.

По оставшимся 19 жилым домам были проведены мероприятия, направленные на установление факта отсутствия технической возможности установки приборов учета тепла. Составлены соответствующие акты, свидетельствующие о том, что по данным домам имеются индивидуальные вводы ИПУ непосредственно в жилых помещениях собственников. Контрольная проверка показала, что предписание Госжилинспекции было исполнено в установленные сроки в полном объеме.

«Между тем, федеральный закон об энергосбережении обязывает сетевые организации производить работы не только по оснащению домов приборами учета, но и по их введению в эксплуатацию. Иначе невозможно добиться экономии ресурсов и повышения энергоэффективности многоквартирных домов в Подмосковье», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.