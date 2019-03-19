РИАМО – 19 мар. Московский кредитный банк стал партнером программы по развитию инноваций и поддержке стартапов Visa Everywhere Initiative, это международная инициатива, направленная на поиск, продвижение и внедрение инновационных решений и бизнес-проектов, отвечающих перспективным потребностям финсектора и индустрии розничной торговли в России и мире, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«К участию в программе приглашаются стартапы, начинающие и состоявшиеся предприниматели, сотрудники корпораций, студенческие и даже школьные команды (в возрасте от 16 лет), которые могут побороться за право получить денежный грант на разработку и запуск своей инициативы от компании Visa, а также выиграть специальный приз от Московского кредитного банка», — говорится в сообщении.

Кроме финансового приза, финалисты программы получат менторскую поддержку и возможность сотрудничества с Московским кредитным банком.

«Сегодня для успешной конкуренции мы должны предлагать своим клиентам что-то больше, чем просто хороший продукт. Мы должны действовать на опережение, развивать свои сервисы и двигаться в сторону инновационных ценностных предложений. Наши продукты должны предугадывать желания клиента, и в этом нам поможет цифровой подход», - отметил первый заместитель председателя правления Московского кредитного банка Павел Шевчук.

Он добавил, что участие в подобных программах по поиску инноваций позволяет банку находить новые зоны роста и обеспечивать высокий уровень сервиса, соответствующий современным тенденциям.

«Для нас важно постоянно находиться в тренде и следить за новыми технологиями. Московский кредитный банк заинтересован в развитии своих продуктов с помощью современных и инновационных решений. По итогам программы мы также хотели бы привлечь команды с наибольшим потенциалом к разработке общих проектов», - прокомментировал директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Алексей Охорзин.

Заявки на участие в Visa Everywhere Initiative принимаются в течение двух месяцев - с 15 марта по 15 мая 2019 года. Подробнее - на сайте программы.