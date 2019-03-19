РИАМО - 19 мар. Площадь стартовых площадок для строительства домов по программе реновации может достигнуть 5 миллионов квадратных метров к концу 2019 года, сейчас их площадь составляет более 4,6 миллиона квадратных метров, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В Москве выбраны еще пять стартовых площадок программы реновации жилья в четырех административных округах, всего теперь в программу включены 323 стартовые площадки.

«Мы целенаправленно идем на сегодняшний день к задаче, чтобы в этом году получить граддокументацию минимум на 5 миллионов квадратных метров. У нас было где-то порядка 4,5 миллионов квадратных метров, вот сейчас с включением новых пяти площадок будет более 4,6 миллиона, и у нас поднимается волна переселения, которая нам с уверенностью позволяет говорить, что в течение 3 лет мы в основном все переселение закончим», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что о проработке дополнительных стартовых площадок программы реновации раз в две недели докладывается мэру Москвы Сергею Собянину на специальном штабе.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года Собяниным. Она затронет более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.