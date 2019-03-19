РИАМО - 19 мар. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве за 10 неделю 2019 года спокойная, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Показатель заболеваемости во всех возрастных группах ниже эпидемических пороговых значений, в том числе по совокупному населению – на 40,4%. В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 62,1%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,05% (на предыдущей неделе - 0,09%)», – отмечается в сообщении.

По данным вирусологического мониторинга, заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии с преобладанием вирусов парагриппа, аденовирусов и РС-вирусов. В структуре выделенных вирусов гриппа определяется вирус гриппа А/H1N1/pdm09.

При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве было привито против гриппа более 7,5 миллионов человек – 60,7% от численности населения столицы (РФ – 49%), в том числе за счет средств работодателей привито более 2,3 миллиона человек.

В плане профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ большое значение имеет недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих.

Особое значение это имеет для детских организованных коллективов, в которых данное профилактическое мероприятие должно обеспечиваться посредством проведения обязательных «утренних фильтров» при приеме детей в детский сад и своевременной изоляции от коллектива заболевших детей.

Соблюдение правил профилактики гриппа и ОРВИ позволит значительно снизить риск заболеваемости.