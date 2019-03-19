РИАМО – 19 мар. Выездное заседание Мособлдумы посветят кадастровой оценке 2018 года, мероприятие начнется 20 марта в 14:00, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В прошлом году ГБУ «Центр кадастровой оценки» провело большую работу, в результате которой была установлена кадастровая стоимость более 12 миллионов объектов Московской области. Государственная кадастровая оценка проводится только массовыми методами, поскольку это единственный способ определить кадастровую стоимость большого количества объектов. Московская область в числе первых начала работу по новому закону, и на заседании Мособлдумы мы обсудим, что удалось сделать, а что следует доработать в будущем», – заявил министр имущественных отношений области Владислав Коган.

В мероприятии примут участие представители министерства имущественных отношений, министерства сельского хозяйства и продовольствия, министерства инвестиций и инноваций Московской области, торгово-промышленной палаты Московской области, управления Федеральной налоговой службы России и управления Росреестра по Московской области, ГБУ «Центр кадастровой оценки», а также представители муниципалитетов.

«Место проведения: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, конференц-зал Дома Правительства (минус 1 этаж)», – добавляется в материале.