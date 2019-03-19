РИАМО - 19 мар. Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпании «Россия», а также ПАО «Аэрофлот», где существует повышенный спрос на эту услугу, сообщается на сайте авиаперевозчика.

«Безбагажные тарифы вводятся по многочисленным просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке. Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке Группы «Аэрофлот» безбагажных тарифов, такие пассажиры вынуждены были оплачивать неоказанную по сути услугу – перевозку отсутствующего регистрируемого багажа», – говорится в сообщении.

Так, введение безбагажных тарифов позволит снизить цены на билеты эконом-класса. На некоторых направлениях снижение стоимости минимального тарифа составит до 30%.

На рейсах авиакомпании «Россия» под коммерческим управлением «Аэрофлота» безбагажные тарифы вводятся на среднемагистральных направлениях. На собственных рейсах «Аэрофлота» безбагажные тарифы вводятся для перевозок в города Германии и Италии.

«Главная цель введения безбагажного тарифа – сделать минимальные цены на авиаперелет еще ниже и расширить линейку предлагаемого продукта, это общемировой тренд даже для классических авиакомпаний. Теперь мы можем предложить оптимальные варианты и тем, кто хочет путешествовать налегке и недорого, и тем, кто хочет получить премиальный опыт полета», – уточнил заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

При этом на всех рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» по-прежнему продолжат действовать тарифы, включающие стоимость перевозки багажа.

«Аэрофлот» входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира, располагает самым молодым самолетным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более 100 воздушных судов. В 2018 году «Аэрофлот» перевез 35,8 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» – 55,7 миллиона.