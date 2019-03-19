РИАМО – 19 мар. Госжилинспекция Московской области организовала проверку состояния внутридомового газового оборудования в жилом доме на улице Советская в Щелкове, в результате руководство УК выплатит штраф в размере 120 тысяч рублей за отслоение штукатурки на газопроводе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в соответствии с решением внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области от 15 января в регионе предпринимаются активные меры для того, чтобы снизить риски возникновения чрезвычайных происшествий, связанных с эксплуатацией неисправного внутриквартирного и внутридомового газового оборудования (ВДГО).

«В частности, областной Госжилинспекцией была проведена комиссионная проверка состояния ВДГО в жилом доме №54А по улице Советская в Щелкове. Государственными жилищными инспекторами было установлено, что, начиная с 23 января, АО «Мособлгаз» не оказывало услугу предоставления газоснабжения в связи с тем, что им не была предоставлена копия договора, заключенного со специализированной организацией, на техническое обслуживание и ремонт ВДГО на 2019 год», – отмечается в сообщении.

Кроме того, на внутридомовом газопроводе имелись следы коррозии и отслоения окрасочного слоя на вводах в дом с 1 по 4 подъезды.

«Работа специализированных организаций, обслуживающих газовое оборудование, существенно сокращает риск возникновения ЧП, связанных с содержанием и эксплуатацией ВДГО и ВКГО», – разъяснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По его мнению, в данном случае, если бы УК заключила соответствующий договор со специализированной организацией, у АО «Мособлгаз» не возникло бы необходимости отключать газоснабжение всему дому.

По итогам проведенной проверки, ООО УК «Ресурс», занимающаяся вышеуказанным многоквартирным домом, получила предписание на устранение всех выявленных нарушений.

Также управляющая организация была привлечена к административной ответственности за нарушение требований к качеству, сроку и периодичности оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования организации пришлось оплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

«Такую же сумму ООО УК «Ресурс» оплатила за уклонение от заключения со специализированной организацией договора о техническом обслуживании и ремонте ВКГО и ВДГО», – поясняется в материале.

Соков подчеркнул, что общая сумма штрафных выплат составила 120 тысяч рублей.

«Штрафные санкции стимулировали управляющую компанию к скорейшему устранению всех нарушений. В ходе проведения контрольной проверки исполнения предписания жилищные инспекторы лично убедились в том, что договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования заключен, после чего специализированной организацией были проведены все необходимые работы», – подытожил он.