РИАМО - 19 мар. Запуск Центра управления регионом стал одним из этапов создания цифровой экономики в Подмосковье, сообщил во вторник заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с Акимовым проверили работу уникального Центра управления регионом, созданного в Подмосковье в соответствии с указом президента РФ. После в доме областного правительства они провели первое заседание рабочей группы по подготовке к Госсовету РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

«При всей важности работы с информационно-коммуникационной инфраструктурой мы не будем поняты и услышаны, если мы в три первых года реализации национального проекта («Цифровая экономика» - ред.) на выдадим понятного, четкого результата для населения РФ. То, что мы видели несколько минут назад (ЦУР в Подмосковье - ред.) - это один из способов, как доставить информацию людям», - сказал Акимов.

Он также напомнил о поручениях президента России Владимира Путина, данных 20 февраля в ходе послания к Федеральному Собранию.

«Из поручений президента вытекает работа по развитию системы широкополосного доступа (в интернет- ред.), прежде всего, в образовательных учреждениях, ФАПах, работа по расширению и кардинальному изменению качества предоставления госуслуг, поручения по развитию системы управления, развитию системы ЦУР. Второй блок - работа с кадрами, третий блок - собственно государственное управление и госуслуги», - отметил Акимов.

Воробьев, в свою очередь, отметил важность работы группы по подготовке к Госсовету по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

«Мы проводим первое заседание рабочей группы Государственного совета РФ «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Все мы об этом очень много слышим, далеко не все понимают, что такое цифровая экономика. Сегодня хотелось бы с вашим участием (Акимова - ред.) разработать план действий на 2019 год. С большой долей вероятности президиум Госсовета будет в 2020 году, у нас есть время поработать, разобраться», - сказал Воробьев.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ, которым поставил перед правительством цели до 2024 года. Данные цели прописали в 12 национальных проектах, в их число входит и нацпроект «Цифровая экономика».

Ранее президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф назвал Московскую область одним из лидеров цифровизации в стране и подчеркнул, что опыт региона в данной сфере является самым продвинутым.