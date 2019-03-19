РИАМО - 19 мар. Уникальный интерактивный мобильный комплекс «Карта Москвы» стал центральным экспонатом павильона столицы на выставке MIPIM во французских Каннах, экспонат вызвал большой интерес посетителей мероприятия, говорится в пресс-материалах столичного Стройкомплекса.

MIPIM - ключевое международное конгрессно-выставочное мероприятие в сфере недвижимости, в котором принимают участие ведущие игроки рынка из разных стран мира. Деловая программа MIPIM состоялась 12-15 марта в Каннах. На выставку приехали порядка 28,6 тысячи участников из 100 стран мира, около 5,4 тысячи инвесторов и порядка 3,4 тысячи компаний. Торжественное открытие стенда правительства Москвы на MIPIM в Каннах состоялось 12 марта.

«Центральным экспонатом выставочной экспозиции правительства Москвы стал уникальный интерактивный мобильный комплекс «Карта Москвы». Градостроительные проекты Москвы, демонстрируемые на карте с использованием инновационных технологий, вызвали большой интерес среди многочисленных посетителей выставки», - говорится в материалах.

В рамках павильона Москвы были представлены 12 стендов девелоперов, макет ВДНХ, проекты транспортно-пересадочных узлов, проект самой высокой в Европе башни на территории «Сити», уникальный для России проект реорганизации территории Бадаевского пивоваренного завода Capital Group в формате виртуальной реальности.

Как напомнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в рамках выставки было подписано соглашение о сотрудничестве российской столицы и Ниццы, а также о создании совместного предприятия АО «Мосинжпроект» и французской компании SUEZ.

«Прошедший MIPIM стал одним из самых масштабных за всю историю. Выставка отметила 30-летний юбилей», — рассказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что павильон Москвы стал одним из самых ярких и посещаемых в рамках выставки MIPIM.

«В павильоне были представлены ключевые градостроительные проекты развития Москвы и организованы мероприятия деловой программы с участием ведущих международных экспертов. Около 10 тысяч участников посетило стенд правительства Москвы за три дня работы выставки MIPIM», — отметил Хуснуллин.

Он добавил, что в деловой программе на столичном стенде приняли участие порядка 1 тысячи человек, выступили 80 спикеров, 50 из которых - иностранные эксперты. Также на площадке Москвы состоялось 15 мероприятий - дискуссии, круглые столы, сессии, обсуждения. Члены делегации провели порядка 80 переговоров с представителями зарубежных компаний и государственных органов.

Московский проект парка «Зарядье» с многофункциональным залом получил специальный приз жюри конкурса MIPIM AWARDS.

Всего в конкурсе 2019 года участвовали 200 проектов из 58 стран. Были учреждены один специальный приз жюри и 11 номинаций. Премия MIPIM AWARDS была утверждена в 1991 году.