РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Ремонтные работы на опасном участке дороги по улице Багратиона в подмосковном Подольске планируют завершить к 21 марта, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ямы и выбоины на проезжей части по улице Багратиона. Он отметил, что на данной дороге имеется опасный участок, на котором может провалиться крышка колодца.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта автодороги и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. На данный момент подрядной организацией ведутся работы по подготовке дорожного полотна к укладке горячих асфальтобетонных смесей. Срок завершения работ – 21 марта 2019 года», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.