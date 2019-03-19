РИАМО – 19 мар. В перинатальном центре в городском округе Щелково родился 6-тысячный ребенок, в этом учреждении на месте можно оформить свидетельство о рождении, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Поздравить маму и новорожденную с выпиской приехали заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова и глава муниципалитета Алексей Валов.

«Областной центр материнства и детства в Щелкове начал работать в августе 2017 года, а 15 марта 2019 года здесь родился шеститысячный младенец – девочка весом 3,8 килограмма. Мама и дочка чувствуют себя хорошо. Это уже третий ребенок в семье. Двух сыновей Екатерина Маркина родила еще в старом щелковском роддоме», – отметила Солдатова.

Она дополнила, что в учреждениях родовспоможения региона также развивается система оформления документов для молодых мам и новорожденных.

«К примеру, на данный момент в Щелковском перинатальном центре на месте можно оформить свидетельство о рождении ребенка и полис ОМС, планируется, что в ближайшее время комплекс услуг будет расширен, а такая возможность появится во всех крупных роддомах и перинатальных центрах области», – уточнила Солдатова.

В свою очередь министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев пояснил, что в регионе сформирована трехуровневая система помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным.

«В Подмосковье работает сеть центров материнства и детства, оснащенных современным оборудованием, позволяющим выхаживать недоношенных детей весом от 500 граммов. Подобраны команды высококвалифицированных врачей, готовых оказать медицинскую помощь пациенткам даже в самых сложных ситуациях», – подчеркнул Матвеев.

По его словам, правительством Московской области уделяется особое внимание системе родовспоможения в регионе.

«В 2017 году было открыто пять современных перинатальных центров – в Щелкове, Коломне, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде и Раменском, где оказывается помощь третьего – самого высокого уровня», – заключил Матвеев.