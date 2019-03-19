РИАМО - 19 мар. В Москве выбраны еще пять стартовых площадок программы реновации жилья в четырех административных округах, всего теперь в программу включены 323 стартовые площадки, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Принято постановление правительства Москвы, утверждены пять новых площадок реновации. Общая площадь площадок составляет 59 тысяч квадратных метров. Площадки расположены в пяти районах четырех столичных округов - на севере, юго-востоке, юге и юго-западе Москвы. Строительство позволит дополнительно переселить девять домов или 2,2 тысячи человек из более (чем – ред.) 840 квартир площадью 38 тысяч квадратных метров», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что всего сейчас подобраны 323 площадки для строительства стартовых домов с учетом ранее подобранных 318 стартовых площадок.

«Общая площадь площадок составляет порядка 4,7 миллиона квадратных метров», - добавил Хуснуллин.

Как уточнил заммэра, по мере определения градостроительного потенциала стартовых площадок, внесения изменений в правила землепользования и застройки и выдачи градостроительных планов земельных участков будет сформирован перечень дополнительных площадок для строительства стартовых домов, и внесены изменения в постановление правительства Москвы.

Как уточнили РИАМО в пресс-службе столичного Стройкомплекса, новые площадки расположены на улицах Шушенская, Зеленодольская, Касимовская, Новочеремушкинская и в квартале 90А Грайворонова.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она затронет более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.