РИАМО (СТУПИНО) – 19 мар. Ступинские врачи борются за жизнь мужчины, получившего тяжелые травмы в ДТП, сообщает Ступинское информагентство со ссылкой на пресс-службу Ступинской центральной районной клинической больницы.

«В Ступинскую ЦРКБ экстренно поступил мужчина, получивший тяжелую травму в дорожно-транспортном происшествии. У 66-летнего пострадавшего тупая травма грудной клетки с повреждением легких, множественные переломы ребер слева, двусторонний пневмоторакс, перелом грудины, тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, рваная рана лба и травматический шок», – сказал заместитель главного врача по медицинской части Валерий Ануфриев.

По его словам, состояние пострадавшего тяжелое. Сейчас он находится в анастезиолого-реанимационном отделении.

По данным Ступинского информагентства, 16 марта в 14:13 на автодороге «Ступино-Малино» в районе садоводческого товарищества «Радуга» автомобиль Toyota под управлением 22-летнего водителя совершил боковое столкновение с автомобилем «Москвич 2141». На место происшествия выезжали спасатели ПСО-16 Ступинского ТУСиС, ГИДББ, скорая помощь. В результате ДТП пострадал один человек.