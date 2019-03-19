РИАМО - 19 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Марлена Хуциева, который скончался во вторник в возрасте 93 лет, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С глубокой скорбью узнал о кончине народного артиста СССР Марлена Мартыновича Хуциева. Ушел из жизни легендарный кинорежиссер, внесший большой вклад в развитие отечественного искусства», – отметил градоначальник.

По мнению Собянина, фильмы Хуциева отразили настроения, чувства и чаяния целой эпохи, стали любимой классикой на все времена, а его выдающийся педагогический дар и высокие человеческие качества мастера помогли формированию нескольких поколений талантливых режиссеров.

«Светлая память о Марлене Мартыновиче Хуциеве навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и поклонников. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Марлена Мартыновича», – заявил мэр Москвы.

Кинорежиссер Марлен Хуциев скончался во вторник в Москве в возрасте 93 лет.

Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тбилиси. В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1955–1958 годах работал режиссером на Одесской киностудии, с 1959 года – на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. В 1965-м стал режиссером на «Мосфильме».

В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм «Застава Ильича» был отмечен специальным призом жюри. В 1970 году фильм Хуциева «Был месяц май» получил премию Интервидения, премию за режиссуру Международного телевизионного фестиваля «Злата Прага» в Праге. Фильм «Бесконечность» стал обладателем приза имени Альфреда Бауэра на международном кинофестивале в Берлине (1992 год).

В 2002 году Марлен Хуциев получил звание лауреата национальной премии в области документального кино и телевидения «Лавровая ветвь», в 2005-м заслуги режиссера отметили премией «Триумф», а 2006-м – «Никой». Звание народного артиста РСФСР Хуциев получил в 1977-м, народного артиста СССР – в 1986 году. Награжден медалью «За доблестный труд», орденом «Знак Почета», тремя орденами «За заслуги перед Отечеством».