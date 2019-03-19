РИАМО – 19 мар. В столичном районе Отрадное намерены возвести многофункциональное учреждение с физкультурно-оздоровительным комплексом и бассейном, объект построят на средства инвестора, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской на северо-востоке Москвы запланирован к реализации на торгах новый многофункциональный центр с ФОКом и бассейном. Площадь участка под застройку составляет порядка 1 гектара.

«Столичные власти согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории расположенной по адресу: Алтуфьевское шоссе, владение 37. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин», – отмечается в сообщении.

Княжевская пояснила, что многофункциональный центр будет состоять из двух зданий 6 и 16 этажей, которые объединит переход.

«Общая площадь объекта составит чуть более 30 тысяч квадратных метров. В одном из зданий расположится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В другом – разместятся офисные помещения, культурные объекты, а также кафе и магазины. Для посетителей предусмотрена парковка на 197 машино-мест», – перечислила она.

Председатель Москомархитектуры подчеркнула, что окончательный состав помещений будет определен на последующих стадиях проектирования.

«Объект планируется построить за счет инвестора. Земельный участок, предназначенный под строительство, будет выставлен на торги», – разъясняется в материале.

Княжевская наполнила, что объекты спорта и активного досуга всегда востребованы у москвичей.

«Мэр столицы Сергей Собянин не раз подчеркивал необходимость создания комфортной среды и новых точек притяжения для жителей районов», – резюмировала она.