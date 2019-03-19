РИАМО - 19 мар. Суд привлек к ответственности собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Подмосковье за невыполнение в срок предписания Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Ведомством была проведена проверка по исполнению требований ранее выданного предписания в отношении Буттанова, являющегося собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 12,87 гектара, расположенного в Можайском городском округе.

«В процессе проведения проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не выполнено. Собственником не проведены работы по зачистке земельного участка от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Земельный участок не приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства», – отмечается в сообщении.

За выявленные нарушения управлением в отношении Буттанова был составлен протокол об административном правонарушении, повторно выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Материалы административного дела переданы в судебный участок №377 Пресненского судебного района города Москвы для принятия решения.

Решением мирового суда Буттанов привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.