РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Семь юных спортсменов из физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» подмосковного Подольска завоевали призовые места на соревнованиях по каратэ-кекусинкай «Московские надежды», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Центре боевых искусств в Москве 18 марта прошел спортивный праздник – соревнования по каратэ-кекусинкай «Московские надежды», организованный СК «Сэйкен». Его участниками стали более 200 спортсменов из Москвы и Московской области.

«Порадовали воспитанники секции каратэ ФСК «Заречье», сумевшие завоевать семь призовых мест. Артем Кладовщиков заработал золотую награду. Юный каратист Паша Кабанин впервые занял призовое место и сразу первое», – говорится в сообщении.

Обладателем серебряной медали стал Игорь Мостовой. Бронза у Ивана Дубового, Кирилла Яковлева, Кирилла Баскакова и Яны Родичевой.

Победителей и призеров поздравили с отличными результатами и пожелали им новых успехов на татами.