РИАМО – 19 мар. Организация из Дмитровского городского округа, владеющая земельным участком сельскохозяйственного назначения, выплатит штраф за уклонение от проверки, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Накануне должна была проводиться проверка исполнения требований ранее выданного предписания в отношении АО «Южный Капитал». Организация является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 15,4 гектар, расположенного в Дмитровском городском округе.

«В адрес собственника было направлено уведомление о сроках проведения мероприятия, необходимости прибытия и копия распоряжения, в котором указан перечень документов необходимый для проведения проверки, однако в назначенное время собственник не явился, необходимые документы для достижения целей и задач проверки не представил, тем самым воспрепятствовав проведению проверки», – отмечается в сообщении.

По факту уклонения от проверки в отношении АО «Южный Капитал» был составлен акт о противодействии проверке и протокол об административном правонарушении. Материалы дела направлены в мировой суд по подведомственности для привлечения юридического лица к административной ответственности.

«Решением мирового суда АО «Южный Капитал» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 5 тысяч рублей», – заключается в материале.