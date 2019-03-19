РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 мар. Изобретатель реактивной доски встретился с учениками центра детского технического творчества «Кванториум» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации городского круга.

«Автор-изобретатель Алексей Стаценко провел лекцию для учащихся красногорского «Кванториума». Он рассказал о том, как своими руками собрать прибор, способный поднять человека в воздух», – говорится в сообщении.

Ребята смогли задать гостю вопросы и высказать собственные идеи по модернизации изобретения.

«Кванториум» – это территория свободного технического мышления, где воспитанников учат смело выражать новые мысли и находить пути решения самых нестандартных научно-технических задач», – заключается в сообщении.