РИАМО - 19 мар. Объемные кубы из алюминия украсят потолок станции «Зюзино» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на юго-западе Москвы, участок, на котором расположена станция, планируют запустить в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Подвесной потолок на станции будет выполнен из разных по форме и объему кубических элементов, в которые встроят светильники. В качестве материала решено использовать алюминий. Композиция очень динамичная – при движении по платформе пассажирам будет казаться, что потолок над ними находится в постоянном движении», – рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, колонны на платформе облицуют светло-серым мрамором, а пол выложат гранитом в тон и черным габбро-диабазом.

Потолок вестибюля украсят крупные геометрические панели с подвесными светильниками, а колонны, выполненные из бетона, покроют антивандальным силикатным составом. Кассовый блок решено сделать более заметным, поэтому для его отделки будет использоваться оранжевый камень. Соответствующий дизайн-проект утвердили в Москомархитектуре.

«Как сообщил ранее мэр Сергей Собянин, станция метро «Зюзино» появится на границе районов Черемушки и Зюзино», – уточнил Кузнецов.

Станция «Зюзино» Большой кольцевой линии запроектирована на пересечении Севастопольского проспекта и Каховской улицы в ЮЗАО.

Южный и юго-западный участки Большого кольца метро (БКЛ) в Москве откроют в 2021 году. На этих двух участках расположены станции «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Улица Новаторов», «Воронцовская», «Зюзино».

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров, на ней расположится 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на БКЛ поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».