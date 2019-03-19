РИАМО - 19 мар. На портале «Окно в город» до конца 2019 года с помощью камер городской системы видеонаблюдения пройдут онлайн-трансляции 18 праздников и фестивалей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы стремимся показывать на портале «Окно в город» все больше ярких столичных событий. В 2018 году состоялось девять онлайн-трансляций. С начала этого года все желающие уже могли понаблюдать, как проходили новогодние гулянья, Крещение, День умного города и Масленица. В планах еще около 18 трансляций, которые, на наш взгляд, являются наиболее интересными», – сказал начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий столицы Дмитрий Головин.

С помощью «Окна в город» пользователи могут не только следить за происходящим на праздниках и фестивалях из дома, но и планировать свой маршрут – трансляции доступны с мобильных устройств.

Ближайшим событием, которое покажет портал, станет пробег, приуроченный ко Дню космонавтики. А с 1 по 12 мая у горожан и туристов появится возможность понаблюдать онлайн за третьим музыкальным фестивалем «Московская весна a cappella». В центре города и на площадках в других округах состоятся вокальные состязания, концерты, театральные представления, мастер-классы и интерактивные программы.

Кроме того, дополнительно в течение года планируется организовать трансляции популярных событий. Пользователи портала смогут увидеть, как проходят фестивали «Рыбная неделя», «Времена и эпохи», «День России» и «Цветочный джем».

Сервис онлайн-трансляции массовых мероприятий с камер городской системы видеонаблюдения запущен в декабре 2014 года. За это время москвичи смогли оценить обстановку на более чем двух десятках городских мероприятий. С начала 2016 года уже состоялись трансляции городских фестивалей, репетиций и Парада Победы, а также шествия «Бессмертного полка».