РИАМО - 19 мар. В международном аэропорту «Внуково» пресекли попытку ввоза сушеного нута, зараженного карантинным объектом, груз нашли в ручной клади пассажира, прибывшего из Таджикистана, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Тринадцатого марта управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на пассажирском терминале Международного аэропорта «Внуково» при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Республики Таджикистан, была выявлена подкарантинная продукция (нут сушеный), на которую действуют временные ограничения на ввоз», – говорится в сообщении.

В результате досмотра подкарантинной продукции обнаружен карантинный объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, – четырехпятнистая зерновка в жизнеспособном состоянии.

В соответствии с фитосанитарным законодательством РФ данная подкарантинная продукция запрещена к ввозу и уничтожена.