РИАМО - 19 мар. Жители Москвы со вторника могут приобрести в отделениях «Почты России» цифровые приставки для приема телесигнала в высоком разрешении в рамках государственной программы по переходу от аналогового телевещания к цифровому, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий города.

«Устройства могут понадобиться для приема цифрового сигнала на дачных участках москвичей, а также в частных домах на территории Троицкого и Новомосковского округов. Окончательный переход на цифровой сигнал в Московском регионе запланирован на 15 апреля», – отмечается в материале.

Цифровые приставки можно приобрести или заказать во всех 498 отделениях почтовой связи города Москвы рядом с домом и в 1055 отделениях Московской области по всем традиционным дачным направлениям. В комплект входит ресивер и кабель для подключения к телевизору. Заказать бесплатную доставку цифровой приставки в ближайшее отделение почтовой связи можно, обратившись в контакт-центр «Почты России» по телефону 8 800 100 00 00.

«Минимальная цена приставки составляет 990 рублей. Мы находимся в тесном контакте с правительством Москвы, которое предоставляет данные о потребностях населения в цифровом оборудовании. С начала года «Почта России» получила несколько тысяч предварительных заказов на приставки от жителей столицы», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» по стратегии и государственному регулированию Ярослав Мандрон.

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко отметил в свою очередь, что 99% жителей Москвы подключены к кабельному телевидению и уже сегодня получают более 50 телеканалов в цифровом качестве. При этом в Москве насчитывается более 1 миллиона дачников.

«Нам важно, чтобы и за пределами города они получали привычные сервисы и отдыхали с комфортом. Цифровая приставка к телевизору может понадобиться в том случае, если сигнал на участке принимается с помощью антенны, а сам телевизор выпущен до 2012 года. Благодаря сотрудничеству с «Почтой России», заказать и приобрести такое устройство можно будет рядом с домом или по дороге на дачу», – добавил Лысенко.

Для информирования клиентов о скором отключении аналогового телевещания «Почта России» размещает в отделениях связи плакаты и заставки на телевизионных экранах, а также баннеры в мобильном приложении и на официальном сайте.

В январе министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерство промышленности и торговли РФ, «Почта России» и крупнейшие игроки цифрового ритейла подписали меморандум об обеспечении населения России абонентским оборудованием, принимающим цифровой сигнал обязательных общедоступных телеканалов.